Detectan irregularidades en exhumación de cuerpos en Jojutla

CUERNAVACA, Morelos(SUN)

El fiscal general de Morelos, Javier Pérez Durón, afirmó que en la exhumación de cadáveres en la fosa común de Jojutla surgieron irregularidades como la ausencia de carpetas de investigación, la ilegibilidad en otras o la destrucción de algunas más.



Los cuerpos fueron inhumados en esa fosa del panteón municipal en 2014, luego de permanecer en las cámaras frigoríficas de la Fiscalía en calidad de desconocidos o no reclamados, pero de acuerdo con el titular de la dependencia, los servidores públicos cometieron irregularidades.



En conferencia de prensa, Pérez Durón informó que hasta este jueves llevan recuperados 19 cuerpos, de los cuales siete cuentan con carpeta de investigación; nueve, no; uno tiene la carpeta ilegible; en un caso, la carpeta está destruida y en otro, el número de carpeta está incompleto.



En compañía de la vocería oficial de los trabajos, las hermanas María Concepción y Amalia Hernández, el fiscal informó que en el cadáver número 12 se encontraron restos que corresponden a dos adultos y un recién nacido. También exhumaron dos cadáveres que estaban vestidos y tres cuerpos sin necropsia de ley.



El fiscal aseguró que las anomalías se registraron en la carpeta de investigación que permanece abierta para fincar responsabilidades a los servidores públicos que incurrieron en omisiones.



El pasado 21 de marzo, cuando inició la diligencia, se encontraron al menos 50 fragmentos de hueso sin embalar, sin carpeta y revueltos con la tierra, que presuntamente corresponden a cuerpos inhumados con antelación, sin que la Fiscalía haya confirmado lo anterior.



Otra inconsistencia es que el fiscal declaró que son 35 los cuerpos inhumados, pero un oficio emitido por la coordinadora regional de Servicios Periciales de la zona sur poniente, Blanca Andrea Vega Vargas, con fecha de mayo de 2014, dirigido a la entonces alcaldesa Hortencia Figueroa, se pide la "condonación del pago de 38 inhumaciones".



“Se los he dicho en repetidas ocasiones, nosotros no sabemos lo que vamos a encontrar, por eso estamos aquí: para transparentar el proceso, para encontrar a los responsables que no hicieron adecuadamente su trabajo, para fincar esas responsabilidades, pero sobre todo para la toma de muestra de los mismos cadáveres para poderlos correr a nivel nacional con la base de datos y confrontarlos para ver si existe alguna concordancia con personas que estén desaparecidas”, sostuvo.



A su vez, María Concepción y Amalia Hernández agradecieron la confianza en que no se oculta nada, coincidieron en pedir que se difunda información certera, precisa y veraz, y confiaron en que se logre un rápido avance en el análisis de las muestras genéticas y, con ello, se realicen las confrontas para “regresar esos cuerpos a los familiares”.