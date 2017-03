Mercados están en calma, pero no hay que confiarnos: Carstens

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, aseguró que por el momento los mercados están en calma, pero hay que esperarnos hasta el final (de la película de terror) por lo que consideró que el mejor antídoto ante el populismo es que haya instituciones fuertes como lo es el instituto central.“Por el momento sí (hay calma en los mercados)”, respondió en entrevista en el marco del segundo día de trabajos en el marco de la 80 Convención Bancaria.Al preguntarle si ya había pasado lo peor o que ya no habría película de terror, de la que dijo que sólo habíamos visto los cortos, reconoció que ha mejorado el panorama, pero hay que esperar hasta el final.“La realidad es que ciertas conversaciones que se han dado a nivel ministerial han sido positivas, han sido favorables, ha habido un buen grado de entendimiento. Yo no soy la gente más calificada de opinar al respecto, el doctor Videgaray es el que sabe realmente de los avances en ese proceso”, manifestó.-¿Pero hay tranquilidad en el mercado, confianza…Por el momento, sí.-Pero no hay que confiarnos, ¿verdad?Hay que esperarnos hasta el finalSobre el tema del populismo, dijo que instituciones fuertes con un mandato claro y rendición de cuentas, es lo que ayuda a la gobernabilidad del País.“Eso hace que al final del día, las acciones no dependan tanto de las personas sino de las instituciones”, estableció.BURBUJA I NFL ACIONARIADel dato de la inflación, dijo que ya se esperaba, pero lo importante es que la variación mensual fue de 0.35% que está en línea con la que normalmente se ha visto.“Esperaría que esta burbuja en la inflación se vaya disipando hacia finales de este año”.