"Obispo hizo negocio millonario en Tepalcingo": Denuncian

CUERNAVACA, Morelos(SUN)

Mayordomos del Santuario de Jesús Nazareno en Tepalcingo, Morelos, denunciaron a la Diócesis de Cuernavaca, encabezada por el obispo Ramón Castro y Castro, de hacer un negocio millonario con el festejo religioso de la región y de cometer otras irregularidades, como el robo de arte sacro. Asimismo, se encuentra abierto un caso contra el párroco Omar Aguilar, por presuntamente violar a un menor.



En entrevista con El Universal, el tesorero del Comité de Mayordomos de la localidad, Ángel Castañeda, sostuvo que en otros años, con la administración de la Diócesis de Cuernavaca, se recolectaban unos 8 millones de pesos de ingresos por la festividad religiosa, pues prácticamente cobraban “hasta por repique de campanas y el agua bendita”.



Sin embargo, desde 2016 el comité tomó las riendas de la administración del festejo religioso, año en el que se obtuvieron ingresos por 1.3 millones de pesos, cifra que esperan recabar este año, pues en su primera etapa (que inició la semana pasada) han recibido a unos 3 millones de feligreses.



Para los mayordomos, el dinero que reciben actualmente es menor al que entraba con la Diócesis como administración, toda vez que han reducido los cobros en diezmos, cofradías y otros rubros, como el hospedaje que alcanzaba los mil pesos por persona. Otros, incluso, ya no se cobran.



Acompañado por el grupo de mayordomos en la Casa del Peregrino, ubicado a un costado del Santuario de Tepalcingo, el tesorero Ángel Castañeda agregó que desde hace unos años —bajo el cargo de la Diócesis de Cuernavaca— se extraviaron varias figuras de arte sacro, como una custodia de plata (pieza donde se coloca la hostia de consagrar) bañada en oro y adornada con esmeraldas y rubíes, así como una figura de San Miguel Arcángel, que supuestamente se encontraba en restauración pero actualmente se desconoce su paradero. Pese a esto, el comité de mayordomos aclaró que no tiene documentos ni denuncias que acrediten que el robo de arte sacro fue por parte de los párrocos.



“La custodia era muy importante para la comunidad de Tepalcingo porque fue hecha por nuestros antepasados; es de plata bañada en oro con piedras de esmeraldas y rubíes, era parte fundamental y las autoridades no nos han dicho dónde quedó”, dijo.



Pederastia. En entrevista telefónica, el abogado Josué Tláloc Baena informó que su firma de abogados lleva la denuncia en contra del párroco Omar Aguilar Vega, integrante de la misma Diócesis de Cuernavaca, por presunta violación a un menor de edad en la misma comunidad de Tepalcingo.



En septiembre del año pasado el sacerdote fue recluido en la cárcel distrital de Jonacatepec durante cuatro meses por el delito de violación. Sin embargo, en enero de este año salió libre, pues no había pruebas que comprobaran dicho crimen.



No obstante, el abogado del menor afectado aseguró que el caso continúa abierto: “Hubo influencia porque dictaron la resolución de un día para otro y el padre salió de prisión. De hecho, tenemos un amparo promovido en el que el juez de distrito se había declarado incompetente, pero el tribunal colegiado ordenó que el juez debe enfocarse al asunto y por eso no está cerrado”, explicó el abogado.



De acuerdo con el expediente con folio 146/2016 del juez de Primer Distrito de Cuernavaca, cuya copia está en poder de El Universal, a principios de marzo de este año se registró un amparo para que el caso continúe abierto y se siga el proceso contra el párroco por el delito de violación.



“En atención a su contenido, toda vez que hace del conocimiento que mediante resolución del 15 de diciembre de 2016, la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos determinó revocar la resolución del 3 de octubre de 2016, decretando la inmediata y absoluta libertad del aquí quejoso.



“Por consiguiente, se ordena hacer del conocimiento lo anterior al tribunal que conoce del recurso de revisión en el juicio principal, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, se anexa copia certificada de las constancias que anexa la responsable, para los efectos legales a que haya lugar”, indica el archivo.



En tanto, los pobladores de Tepalcingo buscan que sus festividades sigan en paz y que la Diócesis de Cuernavaca atienda el caso de los párrocos que se han negado a oficiar misa en el Santuario Jesús Nazareno.