Monreal usa "moldes mafiosos": Martí en audio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La guerra en Morena por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya estalló, por más que intenten ocultarla Martí Batres, líder del partido en la Ciudad de México, y el zacatecano Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc por el mismo instituto político.



“Sí ha habido lucha, pero no ha trascendido”, admite Martí Batres en una grabación que se realizó hace un mes, y fue enviada anoche al columnista.



Tanto Batres como Monreal han declarado públicamente que no están dispuestos a enfrascarse en una guerra interna. En el audio, sin embargo, el líder de Morena reconoce que la guerra existe y que Monreal no ha sido un adversario fácil: “No lo ha sido desde el principio”, dice.



Batres conversa en un restaurante con varias personas. Con ruido de platos y cubiertos como telón de fondo, sostiene que el desgaste de Monreal ha sido “construcción de él mismo”: “Es que es una tras otra”, explica. Y agrega: “Él tenía todo para consolidar y ser. Pero cada vez que va pasando el tiempo ocurre algo que va poniendo a la gente con dudas, con prevención… tenía mucha expectativa y las condiciones para avanzar”.



Batres se sincera a medida que avanza la conversación: dice que “allá” hay mucha preocupada “por el tema del tipo de relaciones que tiene” Monreal.



Explica: “No te puedes reunir con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre… O tienes candidato como partido en Oaxaca y por otro lado estás negociando con el papá del candidato del PRI… Todo eso mella la confianza, la certidumbre”.



De acuerdo con Batres, de tanto decir “yo voy a ser, yo voy a ser, yo voy a ser”, Monreal “se ha ubicado en el imaginario popular hasta cierto punto”. Sin embargo, dice, “el militante de Morena no ve que esté ahí el perfil de Morena… no se ve, no se reconoce ahí”.



Batres acepta que “hay que trascender la propia esfera de la política de izquierda, que también tiene sus dogmatismos y sus acartonamientos, pero no para caer en un molde que incluso es mafioso”.



El líder de Morena afirma que Monreal echa mano de “métodos muy feos”. No obstante, se muestra confiado porque el zacatecano “ha perdido todas”.



Enumera: “Quería la coordinación del grupo parlamentario recién se eligió, hace año y medio, no la tuvo. Luego quería tirar al coordinador parlamentario, no pudo. Quería la presidencia del partido, no la tuvo. Quería que hubiera elecciones ya adelantadas de los comités delegacionales para meter todo lo que trae. Tampoco ocurrió. Lleva una colección de derrotas. Esto no se sabe mucho, no está muy difundido”.



Alguien le menciona que existe la versión de que el delegado en Cuauhtémoc ya pactó la candidatura con Andrés Manuel López Obrador. Batres responde: “Esa es la versión de él… Si hubiera una idea así, ya tendrías una señal de que va por ahí, se estaría disciplinando a todo mundo. Cuando ‘aquel’ decidió que era Marcelo… trabajó para eso meses enteros. Así lo dijo”.



Batres agrega que “ahorita hay una situación como de competencia”, y confiesa —en cuanto alguien le comenta que lo importante es lo que diga “el licenciado”—, que López Obrador será un “actor fundamental” en la elección del candidato.



“La principal debilidad de Ricardo es que se parece mucho a lo que ha sido el PRD”, dice Batres. Sin embargo, admite: “Él tiene dinero. Yo no”.



“Se va a poner interesante”, le dicen.



“Ya se puso”, responde el dirigente político. Y concluye:



“Sí ha habido lucha, pero no ha trascendido”.



Anoche mismo Martí Batres fue informado sobre la grabación. Solicité su punto de vista. No hubo respuesta.