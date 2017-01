Habrá "medidas espejo" contra Trump, dice Secretaría de Economía

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el momento en que Estados Unidos aplique su política de castigar importaciones y premiar las exportaciones estadounidenses, México recurrirá a una acción espejo para contrarrestar los efectos que esto puede causar a la economía mexicana, comenta el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.



Ante la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el funcionario comenta que tanto el gobierno como la iniciativa privada están preparados y tienen listos diversos escenarios que les permitirán iniciar una revisión del acuerdo en el que participan Estados Unidos, Canadá y la economía mexicana.



El titular de la Secretaría de Economía y quien fue parte del equipo negociador del TLCAN, recuerda que a fines de 1991, cuando se negoció el tratado trilateral hoy vigente, se demostró que México tiene capacidad y talento para sentarse en la mesa de diálogo y defender sus intereses.



Para Guajardo en todo proceso de negociación se debe ser proactivo, por momentos ofensivos y también estar a la defensiva, pero en todo momento lo mejor es estar preparado a todos los escenarios para evitar ser solamente reactivo a los planteamientos de

las contrapartes.



En entrevista con EL UNIVERSAL asegura que no debe subestimarse la capacidad de negociación de México, ni la importancia que tiene como país en América del Norte.



Si bien dice que, junto con el sector privado, han trabajado en diversos escenarios de renegociación desde 2016, eso no significa que se tengan cubiertos todos los escenarios hasta que no se dé el primer encuentro entre los grupos que convendrán el acuerdo.



Sobre el alejamiento de inversiones estadounidenses por presiones del presidente Trump, Ildefonso Guajardo dice que en muchos casos obedece a negocios que hace tiempo recibieron apoyos del gobierno de ese país para continuar operando.



El secretario expuso que todos deben tener claro que no estamos ante un vacío de regulación porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sigue vigente y mientras no se dé marcha atrás seguirán aplicándose las reglas de libre comercio.



“Mientras está negociándose sigue estando vigente el TLCAN, pero parecería que de facto estamos en un vacío de regulación y no hay vacío, está vigente el TLCAN”, expone.