Beltrones se deslinda de supuestos desvíos de Chihuahua hacia el PRI

Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del PRI, se deslindó esta tarde de los señalamientos e investigación de la Fiscalía de Chihuahua por supuestos desvíos desde ese estado hacia el Revolucionario Institucional.



Mediante un comunicado, Beltrones Rivera afirmó que un presidente de partido político, como él lo fue del PRI, "carece de facultades para disponer de recursos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".



El ex dirigente nacional del PRI acusó además al gobernador de Chihuahua, Javier Corral y a la fiscalía estatal, de vulnerar la justicia y violar el debido proceso.



Ello se da luego de la detención esta semana de Alejandro Gutiérrez por esta misma investigación, que incluiría una triangulación de recursos vía la Secretaría de Hacienda para tener como destino las campañas del tricolor.



De Gutiérrez, Beltrones afirma en su carta que fue detenido "así, sin más, sin alguna prueba que tenga validez judicial... en abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la realidad".



Afirma además que el puesto de Gutiérrez en el PRI no era el secretario de Finanzas, sino Secretario Adjunto, "con atribuciones distintas al manejo de recursos dentro del partido".



Asegura que parte importante de la investigación recae en la figura de un testigo protegido, pero "que aportan declaraciones a modo, para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral".



"Ante la abierta, evidente y flagrante violación del debido proceso, es que seguramente todos quienes se han visto agraviados deberán acudir a la justicia federal".