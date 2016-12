Mario Villanueva tiene pendiente proceso: PGR

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En cuanto el ex gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid pise territorio mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR) realizará acciones para cumplir el proceso penal 101/ 2003, cuya sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México aún está pendiente.



La PGR informó que, a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, está tomando las previsiones necesarias ante la inminente entrada a México del ex mandatario de Quintana Roo, luego de cumplir en Estados Unidos la sentencia dictada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.



"La Procuraduría General de la República, en coordinación con las autoridades migratorias estadounidenses, estará al tanto de la fecha en que las autoridades migratorias de ese país resuelvan, con el fin de ejecutar la orden de detención de Villanueva Madrid para el cumplimiento de la sentencia mexicana", destacó la PGR en un comunicado.



El ex gobernador fue entregado en extradición el 8 de mayo de 2010 a los Estados Unidos, donde se declaró culpable del delito de lavado de dinero, por el que fue sentenciado a 131 meses de prisión.