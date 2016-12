Aparecen familiares de mujer herida en Tultepec

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras la explosión de pirotecnia en el mercado de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, circuló en redes sociales una fotografía de Daniela Montero Herrera, herida durante el siniestro.



En la imagen se anunciaba que estaba internada en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia”, en Tultitlán y se buscaba a los familiares, hoy jueves el ISSSTE informa que desde el día de ayer miércoles se encuentran sus padres y familia al pendiente de su estado de salud en la sala de espera del nosocomio.



Esta joven, que no es derechohabiente del ISSSTE, tiene quemadura vía aérea, así como quemaduras en un ojo y ambos brazos. Hoy se le realizó una broncoscopía, además de una limpieza y colocación de injerto en brazo. Su estado de salud se reporta como grave con ventilación mecánica.



Asimismo, el ISSSTE da a conocer el estado actual de los otros pacientes internados en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia”, de Tultitlán.



Janet Mendoza Romero (derechohabiente), de 27 años, que llegó con un embarazo de 36 semanas de gestación, más una fractura de tibia. Ahora su estado post cesárea indicada por desprendimiento de placenta, y la fractura fue estabilizada.



La primera se encuentra estable y el recién nacido masculino, de 2.500 kg, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, hemodinámicamente estable. Se colocó catéter umbilical venoso e inició nutrición parenteral sin complicaciones.



Benjamín Cabrera Santos (no derechohabiente), de 44 años, ingresó con fractura de tibia derecha, se realizó lavado quirúrgico y estabilización. Se encuentra en recuperación.



Griselda Escalona Morales (no derechohabiente), de 33 años, presentó fractura expuesta de rodilla, se le realizó lavado quirúrgico y estabilización. Se encuentra en recuperación.



En el Hospital General Tacuba está internada Cecilia Rodríguez Mondragón (no derechohabiente), de 43 años, con una lumbalgia en estudio y neumonitis por aspiración de humo, estable con buena evolución, pero sigue en observación.