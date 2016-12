En Oaxaca y Veracruz no dejan ni para aguinaldos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que pidió un crédito a corto plazo por 700 millones de pesos para liquidar salarios y aguinaldos pendientes, cuya fecha de pago de esta última prestación venció el pasado 20 de diciembre.



“Recibí un estado en desastre y no nos dejaron dinero, sino sólo deudas”, dijo el mandatario en entrevista, luego de la apertura de la Ventanilla Única para Proveedores y Prestadores de Servicios.



En Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha pagado a los más de 10 mil trabajadores del Poder Ejecutivo la primera parte de los 45 días de aguinaldo, ni la canasta navideña, ni el mes de gratificación que reciben por ley.



La secretaria de Trabajos y Conflictos del Sindicato Alternativo de Trabajadores del Gobierno del Estado, Margarita Carmona Cortés, informó que sólo recibieron el pago correspondiente a la primera quincena de diciembre, y advirtió que si este jueves no les pagan su prestación recurrirán a la toma de las instalaciones de las secretarías, aunque haya periodo vacacional.