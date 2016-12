Aumento de precio a gasolina, entre 15% y 20%: González Anaya

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, dijo que, sin entrar en especulación, el aumento podría ser de entre 15% y 20%, “más o menos, no quisiera especular”.



En entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola, el funcionario dijo que, estamos en proceso de definir, “pero el precio se va a tener que ajustar”, añadió, porque las cosas “cuestan lo que cuestan”.



Los cálculos se están haciendo y tomando en cuenta que se movió el precio del petróleo y el tipo de cambio, vamos a buscar que sea de la manera más ordenada.



Detalló que, se está en proceso de tomar la decisión: “Estas decisiones siempre son difíciles de tomar y a nadie le gusta ni tomarlas ni vivirlas. Es una decisión que legislativamente ya estaba tomada, cuando el tope se quita se libera el precio de la gasolina de manera automática”.



Lo importante con la nueva metodología que la Secretaria de Hacienda va a presentar es darle certidumbre a la gente de cómo se va a calcular el precio para el próximo año, indicó el director de Pemex.



González Anaya adelantó que va haber diferentes precios en el país.



Con esta liberalización va haber diferentes precios en diferentes lugares, porque la gasolina no debe valer igual en un lugar que está cerca de una refinería que en una que está lejos.



Somos de los pocos países en el mundo en donde se tiene un solo precio de la gasolina.



“Qué va a hacer esto, pues fomentar las inversiones en ductos, en terminales de almacenamiento y en gasolineras, para que no tengamos problema como el desabasto”.



Admitió que el aumento de precio a las gasolinas también va a favorecer las finanzas de Pemex.