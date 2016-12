Video de explosión revela seguridad laxa; van 33 muertos

CIUDAD DE MÉXICO()

En el mercado de pirotecnia San Pablito de Tultepec, Estado de México, cuyo estallido provocó la muerte hasta ayer de al menos 33 personas no se cumplían varios de los requisitos de seguridad establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.Así lo demuestran videos filmados en el lugar apenas el 29 de noviembre y fotos de archivo de la temporada decembrina del 2015.En el Manual de Servicios al Público de la Dirección General del Registro de Armas de Fuego y Explosivos de la Sedena , se establecen los requisitos para obtener un Permiso General para la Compra, Almacenamiento, Venta y/o Consumo de Artificios Pirotécnicos.Cada uno de los 300 puestos que componían el mercado debía contar con un permiso individual de ese tipo para operar.En el documento de la Sedena se establece que "no deben existir artificios pirotécnicos, fuera del sitio autorizado de venta" y que "se deben colocar en anaqueles o vitrinas ubicadas dentro del local de venta".Sin embargo, tanto en los videos como en las fotografías se aprecian exhibidores, toritos y paquetes apilados de material pirotécnico colocados afuera de los locales y, en algunos casos, incluso en los pasillos del mercado.También se aprecian cohetones y otros materiales explosivos fuera de vitrinas y anaqueles, encima de bancas así como en mesas y canastas de plástico.El mismo documento de la Sedena establece que los fuegos de artificio deben estar en lugares "con barreras de protección transparentes y resistentes que mantengan los artificios pirotécnicos fuera del alcance del público consumidor."En los videos y las fotografías se aprecian claramente exhibidores abiertos con cohetes, así como materiales explosivos colocados sobre los anaqueles e incluso colgados de los toldos de los puestos en donde quedaban a la mano de los compradores.Juventino Luna, del área de Promoción Artesanal del Municipio de Tultepec, reconoció que las reglas se habían relajado en el mercado."Como Municipio, como Protección Civil, nos fuimos a dar unas vueltas y sí, por ahí recomendábamos a la gente que tenía (productos) en exceso, que le bajara, que no era prudente", dijo, "y sí, algunos los estaban quitando, (pero) no todos quitaron sus excesos".Todos los días la Unidad Municipal de Protección Civil supervisa los diez puntos de venta de pirotecnia en Hermosillo para evitar accidentes, afirmó ayer Guillermo Moreno Ríos.El jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) informó que los inspectores a su cargo revisan las medidas de seguridad con las que deben de contar los citados establecimientos.Documentos como la licencia de uso de suelo y dictamen de riesgo ambiental son algunos de los documentos que deben tener a la mano los propietarios de estos lugares.Hay ciertos requisitos que deben cumplir como el tener a la mano al menos tres extintores con capacidad de 6 kilos, los cuales deberán estar señalizados.