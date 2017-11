Aprueba INE que debates no "choquen" con partidos del Mundial 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con rechazo a las propuestas de los partidos políticos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las reglas básicas para los tres debates presidenciales, dos de ellos en domingo y uno en martes, para no empalmarlos con el Mundial de Futbol Rusia 2018.



Los encuentros serán el domingo 22 de abril en la Ciudad de México, el 20 de mayo en Tijuana, Baja California y el martes 12 de junio a las 21 horas en Mérida, Yucatán.



Los consejeros Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña se pronunciaron porque el último encuentro entre presidenciables fuera en domingo también, y no argumentar que no es posible porque hay juego de futbol, ya que éste será antes.



San Martín pidió adelantar el último debate para que sea más cercano a las elecciones del 1 de julio, pero tampoco se aprobó.



Los partidos políticos pidieron más debates, pero eso no se avaló.



En la discusión los representantes de Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro Rendón y del PRD, Royfid Torres, pidieron que se realizaran cinco debates al menos.



Torres recordó que incluso un sondeo, vía Twitter realizado por el INE, arrojó que la mayoría pide más de cuatro encuentros; "o tomamos en cuenta estos ejercicios de sondeo o simplemente no los hagamos", aseveró.



El representante del PVEM, Jorge Herrera, pidió cinco debates, el representante del PAN, Eduardo Aguilar Sierra pidió sin éxito diferir la fecha del último debate para dar tiempo a una mejor decisión.



Sobre la moderación, el acuerdo del INE prevé que el rol no sea tradicional sino que los moderadores tengan un papel más importante, puedan realizar cuestionamientos, dar la palabra o realizar interpelaciones para generar un debate más dinámico.



Pero esto fue cuestionado por el representante de Morena, Horacio Duarte, y por Berlín Rodríguez, de Encuentro Social, pues éste planteó que a veces los moderadores "quieren ser las estrellas".



Duarte pidió que los moderadores aporten y no estorben por lo que cuestionó que se les permita a los moderadores señalar, participar, presentar datos, "y si un moderador excede la prudencia que concede el debate, si quiere ser la nota del debate el debate saldrá dañado en términos del objetivo del modelo" ya que no hay moderador químicamente puro.



Con el acuerdo avalado por el INE, se instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión Temporal de Debates Presidenciales que inicie los trabajos para la selección de las y los moderadores de los debates entre las y los candidatos a la Presidencia de la República, los cuales deberán ser designados un mes antes de cada encuentro.