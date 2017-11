Oposición reclama a Osorio Chong sobre inseguridad y corrupción

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Senadores del PAN, PT y PRD reclamaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los magros resultados del gobierno federal en materia de seguridad y los escándalos de corrupción en la presente administración.



Durante la comparecencia del funcionario, la senadora Adriana Dávila (PAN) dijo que el país atraviesa por una de las etapas más críticas en materia de seguridad y que la sociedad no confía en sus autoridades por los problemas de corrupción que existen en las instituciones.



Dávila Fernández acusó que existen organizaciones civiles dedicadas con el tema de trata de personas que se han visto beneficiadas con contratos por parte del gobierno federal, por lo que le solicitó una investigación puntual, al tiempo que lo responsabilizó por su seguridad.



Por su parte, el senador Benjamín Robles (PT) aseguró que la inseguridad es una enorme preocupación por una errónea estrategia de combate al crimen y luego con una evidente falta de capacidad y que se ha entregado el territorio a la delincuencia.



“De hecho, el principal logro de esta administración es hacer más democrático este país, sí, es ironía, porque lo único que ha logrado es igualar la inseguridad y el crimen en todas las clases en todos los estados y en todos los rincones, le pregunto, ¿se hace usted responsable de la inseguridad que priva en México?, y finalmente, ¿se hace usted responsable de algo, señor secretario?”, cuestionó.



La senadora Angélica de la Peña (PRD) reclamó que a finales del sexenio no hay una política efectiva para la profesionalización y capacitación de las policías para poder reemplazar a las Fuerzas Armadas en la labor de seguridad pública que se heredó del “calderonismo”.



“Las tasas de homicidios dolosos se dispararon, este año será el peor año después de 20 años, y este mes será el peor de lo que va del año; las policías siguen siendo inconfiables, la persecución de la delincuencia organizada sigue siendo un fracaso, la diversidad de la delincuencia organizada va a la alza”.



El senador Alejandro Encinas expresó que es un fracaso la política de seguridad del gobierno federal cuyo principal error fue concentrar las tareas de seguridad con las de política interior al inicio del sexenio.



“Ahí está el problema de la corrupción, que no solo es el de la Casa Blanca, la Estafa maestra, sino de la generación más corrupta del que hayan tenido conocimiento este país de gobernadores o el caso extremo las investigaciones que realiza el gobierno de Brasil sobre el caso Odebrecht a funcionarios mexicanos para financiar campañas electorales a cambio de contratos públicos en un nuestro país”.