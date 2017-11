Niega Chong conflicto de interés; dice que bienes son producto de su trabajo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras aseverar que no tiene ningún conflicto de interés y sus bienes son producto de 35 años de trabajo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo estar dispuesto rendir cuentas.Confió en que por el mismo camino transiten todos los entes, incluidos los partidos políticos y no se escuden en una alianza para no rendir cuentas."Yo no veo el temor y el miedo o la dificultad ante señalamientos que, como el mío, estoy dispuesto a abrir y explicar todo, pero también espero que todos los entes, incluidos partidos políticos, puedan estar abiertos y dispuestos y no se escuden en el proceso electoral o en una alianzas para rendir cuentas a la sociedad", puntualizó.Osorio Chong respondió al senador del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles, quien le cuestionó sobre conflictos de interés que se han hecho en su contra, en el estado de Hidalgo.El legislador le reclamó, además, que el gobierno federal investigue al PT por mal manejo de recursos."Estamos inmersos en un proceso electoral pero no nos escudemos en el proceso electoral ante acciones irregulares y mal manejo de recursos públicos, la PGR tiene obligación de señalar y el señalado de defenderse", mencionó.El funcionario federal dijo que la administración pública no se meterá en temas electorales.