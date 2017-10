En una semana, suman 35 muertos por violencia en BCS

LA PAZ, BCS(SUN)

Baja California Sur resiente una ola de violencia agudizada en la última semana, con un total 35 personas asesinadas a balazos en distintos hechos, entre ellas un menor de un año y tres meses.



Desde el domingo anterior a la fecha, se han registrado atentados todos los días, con saldos de entre cuatro y hasta nueve personas asesinadas durante una sola jornada.



Los ataques a balazos han ocurrido sobre todo en los municipios de Los Cabos y La Paz.

En el destino internacional de Los Cabos, según los reportes de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), se contabilizaron 13 homicidios considerados de alto impacto, entre ellos, una mujer.



En tanto, en la capital del estado suman 21 personas acribilladas en siete días, en agresiones a viviendas, negocios, calles o avenidas.



El domingo 15 de octubre, el saldo fue de cuatro personas asesinadas, dos hombres y dos mujeres, en su domicilio, en la colonia Arcoiris, al sur de La Paz.



Por la noche del lunes, un grupo armado disparó a un hombre cuando se encontraba en el estacionamiento de la delegación de la PGR, en esta capital.



El hombre resultó lesionado y fue llevado a un hospital.



Los hechos alarmaron y sorprendieron a vecinos de lugar, toda vez que es la zona que concentra no sólo las oficinas de la PGR, sino los Juzgados, las oficinas de la Procuraduría estatal y el Centro de Reinserción Social (Cereso), que cuentan con vigilancia permanente y cámaras de seguridad en distintos puntos. Con todo, los agresores lograron huir.



El miércoles la jornada cerró con cuatro hombres más asesinados, en ambos municipios, y el jueves, las agresiones dejaron un saldo de 8 muertos a balazos, entre ellos una mujer en San José del Cabo.



Durante el fin de semana, la cifra se elevó a 16 personas asesinadas entre viernes y sábado, entre ellos, un menor de un año y tres meses.



El menor se encontraba con su familia en una fonda, ubicada en la colonia Guerrero, en La Paz, cuando fueron sorprendidos por sujetos armados.



Allí falleció un hombre y el menor fue trasladado de emergencia al hospital, donde posteriormente informaron que falleció a causa de las heridas.



Los hechos han causado alarma en la población. El sábado, usuarios de redes sociales convocaron a una manifestación silenciosa en protesta por la violencia que enfrenta la entidad.



Ciudadanos se presentaron en La Paz y Los Cabos, con pancartas demandando "paz" y una efectiva estrategia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.



Desde abril, el Gobierno federal envió cerca de mil elementos militares a apoyar en tareas de seguridad a las corporaciones locales que han comenzado el proceso de depuración y que enfrentan protestas de policías que han sido despedidos, quienes acusan procedimientos fuera del marco jurídico.



Además, en Los Cabos tiene presencia la Gendarmería, con al menos 200 elementos. Con todo, lo que va del mes de octubre tiene el registro más alto de homicidios en las estadísticas recientes, desde que inició la ola de violencia en BCS, hace tres años, sumando 94 homicidios, con huellas de la delincuencia organizada.



Cabe mencionar que el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, no se ha pronunciado sobre la violencia de este fin de semana y el Grupo de Coordinación no ha informado de personas detenidas vinculadas a las distintas agresiones.