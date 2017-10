Hallan a tres menonitas muertos dentro de una camioneta en Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua(SUN)

Tres integrantes de la comunidad menonita fueron asesinados en el municipio de Riva Palacio, informó la Fiscalía.



La corporación detalló que sus cuerpos estaban en el interior de una camioneta, la cual tenía reporte de robo en el estado de Nuevo México, Estados Unidos.



"Elementos de la Agencia Estatal de Investigación llevan a cabo las indagatorias ministeriales en torno al hallazgo de tres cuerpos sin vida de personas en el Campo Menonita número 35, municipio de Riva Palacio.



La madrugada de este domingo, los agentes de la Corporación recibieron el reporte de que en la caja de una camioneta pick up estaban tres cadáveres con múltiples impactos de bala", señala un reporte oficial de los hechos.



En la escena del crimen, personal de Servicios Periciales embaló casquillos percutidos calibres .223, 7.62 x 39 y .40 milímetros.



"Los agentes que revisaron en los sistemas de la FGE, la matrícula y números de serie de la pick up, conociendo que cuenta con reporte de robo del 04 de octubre del 2017, en Nuevo México", agrega el documento.



Los menonitas no han sido identificados, confirmó la fiscalía, pero por sus características físicas se determinó que pertenecen a dicha comunidad.