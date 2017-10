Descarta Mancera expropiaciones en predios colapsados por sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Supervisé inmuebles código verde en las calles Río Ebro y Ángel Urraza que están siendo atendidos como parte de la #ReconstrucciónCDMX #mm pic.twitter.com/xlg5vEPEQY — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 21 de octubre de 2017

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no habrá expropiaciones generalizadas en los predios donde colapsaron inmuebles a consecuencia del sismo del 19 de septiembre y por el contrario, se privilegiará que las personas mantengan su patrimonio."Tampoco vamos a generalizar en el tema de las expropiaciones, donde se deba expropiar lo haremos pero no es una línea de gobierno, no voy a resolverlo por el camino fácil de la expropiación, lo que queremos es que la gente vuelva a tener sus propiedades, que tenga sus inmuebles de valor, no nada más irnos por la ruta común y corriente de la expropiación”."Sin embargo, donde haya que expropiar, lo haremos, porque hay inmuebles en donde no hay dueño, donde no tenemos con quien interactuar, entonces esto, donde tenga que actuar el gobierno así, también lo hará", afirmó.Miguel Ángel Mancera dijo que quienes habitaban los inmuebles que serán demolidos deben tener certeza que se buscan distintos mecanismos financieros para que puedan recuperar su vivienda.Indicó que uno de los primeros que será sometido a este proceso de reconstrucción será el ubicado en Concepción Béistegui, donde ya concluyó la demolición del inmueble."Queremos que la gente sepa que estamos buscando los mejores y más adecuados mecanismos para que no pierda sus propiedades", agregó.