Yndira, activista de los derechos de las mujeres, atacada por otra mujer

TLAPA, Guerrero(GH)

La policía Claudia Juárez Gómez se dirigió con violencia hacia la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Yndira Sandoval Sánchez, mientras la detenía con su rodilla, en una celda de la cárcel municipal de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, lugar en donde Sánchez se presentó para otorgar una conferencia sobre violencia de género.Yndira temió por su vida mientras la mujer policía le manoseó los senos y le bajó el pantalón, momentos después Juárez Gómez la penetró con sus dedos, acción que lastimó la zona íntima de la activista. Posteriormente el ataque se conformó por empujones y patadas, al tiempo en que otra mujer policía vigilaba la entrada de la celda. “Yo no sabía qué seguía después de la tortura”, dice Yndira en entrevista con La Jornada La agresión a la antropóloga social ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando atendía su cita en la Universidad Autónoma de Guerrero, en donde iba a dar una conferencia para promover acciones para la prevención, detección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de Todas Mx, movimiento que dirige en favor de los derechos de este sector de la población.Pero nunca pensó que ella misma sería la víctima: “El hecho que sea una mujer mi agresora, me hace confirmar que nuestros enemigos no son los hombres: es el machismo, es el sistema, es el patriarcado, son las prácticas, es el Estado con rostro de hombre o con rostro de mujer”.Los hechos fueron denunciados el 17 de septiembre ante la Fiscalía General de Guerrero, en la Unidad de Investigación 1 Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Región Montaña, con la carpeta número 12080470200090170917, y el 13 de octubre ante la Procuraduría General de la República (PGR), con la cédula de investigación de la agencia tercera de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la carpeta FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/0000634/2017.Con las copias del expediente judicial entregadas a La Jornada, Yndira recuerda que estando en Tlapa de Comonfort se accidentó con un clavo, que le rompió su camisa del costado izquierdo debajo de su axilia, lastimándole una zona cercana a su seno, por lo que decidió acudir con su compañero a la Clínica San Antonio, donde la atendió el médico.