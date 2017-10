Lozoya revira; publica carta enviada a ex titular de Fepade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, hizo público el documento que envió con fecha del 16 de agosto al entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, para demostrar que nunca intimidó o amenazó al servidor público.



“Con la finalidad de aclarar ante la ciudadanía, ante la opinión pública y ante las autoridades correspondientes, el legal actuar del suscrito Emilio Ricardo Lozoya Austin en el cargo que en su momento desempeñe como director de Petróleos Mexicanos y para evitar se genere una persecución política en mi contra…”, señala el documento.



Luego de que Nieto Castillo diera a conocer que había recibido presiones, a través de una carta, por parte del ex director de Pemex para que lo deslindara públicamente de la investigación iniciada por el caso Odebrecht, Lozoya Austin decidió hacer público el documento que tenía que mantener en sigilo el entonces titular de Fepade.



Por medio de su cuenta de Twitter, indicó: “Ante la desinformación de quienes mienten, difundo documento procesal que se debía guardar bajo sigilo judicial (...) que encuentren estas personas cualquier intento de intimidación, amenaza o petición fuera de la ley” y “para los mentirosos y violadores de la ley, la politiquería es el camino perfecto”.



La revelación de Santiago Nieto causó que el subprocurador jurídico de la PGR, encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, decidiera removerlo del cargo por violar la reserva de información de una investigación en curso y por transgredir el código de conducta de la Procuraduría General de la República.



En el documento dirigido a Santiago Nieto Castillo, el ex director de Pemex menciona que luego de conocer por medio de notas periodísticas la existencia de una carpeta de investigación por el caso Odebrecht, se ponía a disposición de las autoridades y se encontraba localizable en su domicilio en caso de ser requerido.



En el documento solicita al titular de la Fepade que se le informe si existe alguna imputación en su contra y, de existir alguna, se le haga saber el contenido de la misma.