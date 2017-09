"Murieron abrazaditos", relata colombiano que perdió a hijos en sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El pasado 19 de septiembre, el colombiano Julián Astudillo perdió a sus dos hijos en el sismo de magnitud 7.1 que sacudió el centro de México. Él se encontraba en Cali.En declaraciones a medios colombianos, narró cómo empezó la pesadilla: Al enterarse del sismo, llamó a la madre de sus hijos, mexicana y quien vivía con ellos en la unidad habitacional Erasmo Castellanos, en la calzada de Tlalpan.Ella le respondió que no estaba en casa, que los pequeños, Julián Andrés, de 11 años, y Jimena, de 6, se habían quedado ahí porque justo ese día no habían ido a la escuela, y que iba a ver cómo estaban. La angustia comenzó."Se quisieron quedar en la casa y sucedió lo que sucedió. De un edificio de cinco pisos se les cayeron tres encima. Estaban asfixiados y lo más doloroso es que murieron abrazaditos", declaró Julián a medios colombianos.En un video difundido por el diario colombiano "El Tiempo" (GDA), Julián contó que los niños estuvieron bajo los escombros desde el momento del temblor y hasta las 11:00 horas del miércoles."Los niños se escuchaban, de dos a seis de la tarde -del lunes- todavía; se escuchaba que gritaban y todo, pero ya después no volvieron a escucharlos", dijo, mientras se preparaba para viajar a México, donde está previsto que los pequeños fueran enterrados este viernes.Julián, quien vivió en México durante 15 años, estaba en Cali por trabajo y, según Noticias Caracol, viajaba a ver a sus hijos "cuando podía", pero hace cinco años que no los veía por problemas económicos.Los amigos de Julián le ayudaron a reunir dinero para que pudiera viajar a México a despedir a Julián y a Jimena.De haber estado en la escuela, los niños estarían vivos, dijo a Caracol, porque al colegio no le pasó nada. "Era el día que Diosito los llamó, los necesitaba a mis muchachos".