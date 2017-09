PAN destinará 50% a afectados por sismo; MC el 100%

(GH)

Estoy de acuerdo en que debemos entregar dinero de campañas, como nos lo está pidiendo la sociedad: #AlAire en #PorLaMañana con @CiroGomezL — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 22 de septiembre de 2017

Vamos a renunciar al 100% de nuestra pauta en medios, para traducirla en ayuda ante esta tragedia: #AlAire en #PorLaMañana con @CiroGomezL — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 22 de septiembre de 2017

Con el dinero de los partidos no es suficiente, es solo el 1% el presupuesto. El gobierno debe hacer un plan de austeridad completo. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 22 de septiembre de 2017

El gobierno debe hacer un recorte: no celulares, viáticos, propaganda, vuelos privados, seguros particulares. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 22 de septiembre de 2017

Renunciar al 100% del financiamiento público no es coyuntura, es congruencia, es una iniciativa que hemos impulsado desde 2007. — Movimiento Ciudadano (@MovCiudadanoMX) 22 de septiembre de 2017

El Partido Acción Nacional destinará, al menos, el 50% del recurso para campañas a los afectados por el sismo, mientras que el Movimiento Ciudadano dijo que ellos aportarían el 100%.En un comunicado, Ricardo Anaya dijo que promoverá una "cirugía mayor" al presupuesto de egresos 2018 para eliminar gastos superfluos, el 50 por ciento del fondo equivale a 206 millones de pesos."Los partidos tenemos que hacer lo que nos exigió la sociedad, ya he dado instrucciones para iniciarlo de inmediato, pero no lo debemos andar promocionando, porque los brigadistas, socorristas y voluntarios que de veras están arriesgando su vida no están haciendo promoción de su trabajo", declaró el dirigente panista.Por su parte, Dante Delgado, coordinador nacional de MC, informó en su cuenta de Twitter que su partido aportaría el 100% de su financiamiento.