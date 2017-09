Reportan sismos en Baja California Sur

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una serie de sismos ha reportado el Servicio Sismológico Nacional que han ocurrido cerca de San José del Cabo, Baja California Sur.El primero ocurrió el día de ayer a las 22:33 horas, el cual tuvo una intensidad de 5.1 grados en la escala de Richter.Otro ocurrió este día a la 1:54 de la madrugada, el cual tuvo una intensidad de 3.7 y se localizó a 137 kilómetros al Noroeste de San José del Cabo.El último fue registrado a las 12:48 de este viernes y tuvo una intensidad de 4.0 grados.De acuerdo a la Unidad Estatal de Protección Civil no hay reportes de que se haya sentido en Sonora, aunque en la comunidad Seri dicen que lo sintieron leve.El titular de la UEPC, Alberto Flores Chong, informó que no tienen reportes de la población de Sonora que haya sentido alguno de los temblores que tuvieron como epicentro San José del Cabo, Baja California Sur.En Punta Chueca, algunos miembros de la comunidad Seri afirman que lo sintieron pero fue muy leve, sólo algunas personas dicen haberse percatado del fenómeno y lo que observaron es que el oleaje estaba un fuerte.En Ciudad Obregón una mujer reportó haber sentido un temblor, al igual que sus vecinos, sin embargo, no hubo más reportes al respecto, de acuerdo a consultas hechas a la Unidad Estatal de Protección Civil.Usuarios de las redes sociales reportaron que el movimiento telúrico sí se sintió en algunas regiones de Sinaloa.Hasta estos momentos, no se han reportado personas heridas o daños a infraestructuras por los sismos.