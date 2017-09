AMLO propone destinar 50% de recursos de campaña a damnificados

(GH)

Andrés Manuel López Obrador dijo que propondrá en el Consejo de Morena que sea el 50 por ciento del gasto de campaña para 2018 lo que se destine en apoyo a damnificados por el sismo."Luego de que hablamos de destinar el 20 por ciento de gasto de campaña de Morena en el 2018 para damnificados", integrantes de partidos políticos como el PRI, y el propio Instituto Nacional Electoral (INE), "salieron a decir que no se podía, que era ilegal (…) Ahora ya rectificaron y el dirigente del PRI ha anunciado que van a destinar el 25 por ciento de sus aportaciones".Obrador declaró que no está de acuerdo en que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la encargada en administrar los fondos, ya que "no les tenemos confianza."Será 50 por ciento del gasto de campaña de Morena en 2018 para damnificados. La diferencia es que el PRI está hablando que sea Hacienda la que maneje los fondos, nosotros no queremos esto, no les tenemos confianza a los corruptos del gobierno y de la Hacienda federal, vamos a constituir el fideicomiso con mujeres y hombres de probada honestidad, como Elena Poniatowska", manifestó."No queremos que este dinero lo maneje el gobierno, pero sí vamos a estar a la altura de las circunstancias", sentenció López Obrador.