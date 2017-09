Piden ayuda a gritos

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Los vecinos del pueblo San Gregorio Atlapulco piden a gritos apoyo de las autoridades ya que a pesar de que cientos de casas están destruidas no ha llegado la ayuda necesaria.Al parecer lo peor está por venir para cientos de familias que perdieron todo en el terremoto del 19 de septiembre, ya que no saben a dónde van a ir a vivir.En un recorrido realizado en la zona se podía palpar los sentimientos encontrados de la población, por un lado agradecidos con los voluntarios que ayudaban, pero enojados por la ausencia de las autoridades de la Ciudad de México.Debido a la falta de atención del Gobierno, algunas vecinos reportaron casos de “rapiña”, siendo una de las principales razones por las que temen dejar sus hogares.Cargadas en “diablitos” sacaban sus pertenecías antes que colapsaran los que hasta hace unos días eran sus hogares, para la mayoría su única propiedad.“Hace falta apoyo de la autoridad, tardó en llegar alguna respuesta, hasta ayer (20 de septiembre) en la tarde empezó a llegar el Ejército”, declaró León Felipe Martínez, vecino del lugar.Los que realmente han estado apoyando son estudiantes y voluntarios, dijo.A raíz del sismo el hombre de 66 años perdió la barda de su vivienda, lo que lo convierte en uno de los afortunados que corrieron con la suerte de no verse obligados a abandonar sus pertenencias, pues en el Centro del pueblo muchos otros hogares quedaron destruidos.Este jueves, a dos días del temblor del pasado martes, la Marina de México revisaba las edificaciones haciendo un recuento de los daños y colocando letreros improvisados en hojas blancas con la palabra “Inhabitable” en aquellos casos en que los daños eran mayores.En varios puntos de la demarcación vecinos y brigadistas voluntarios realizaron cadenas humanas para retirar escombros de edificaciones para que sus dueños pudieran rescatar algo de valor.Precisamente en uno de esos trabajos, la señora Elia Meléndez resultó herida ya que al trasladar una piedra le cayó al pie, lastimándose.Niños también apoyanLos niños y adolescentes también estuvieron en dicha delegación presentes brindando apoyo para rescatar vidas humanas.Tal es el caso de Luis Enrique Zavala de 11 años de edad, quien a su temprana edad y sin temor entraba a sacar escombros en compañía de su familia en los domicilios afectados.“Gracias a Dios mi familia está bien, pero no sabemos de los demás, por eso venimos ayudar”, manifestó el pequeño.Cuestionado sobre cuáles eran sus motivos para solidarizarse, respondió que niños murieron y familias perdieron a un ser querido, por lo que otros deberían ayudarlos.Mientras que adolescentes en grupos de tres o cuatro recorrían las calles dañadas dando agua y comida caliente a los voluntarios.No todo es FridaUna de las voluntarias de nombre Liliana Escobar declaró que aparte del caso de la niña Frida existen otros lugares que también necesitan ayuda.“No se habla mucho de este pueblo, se están enfocando más en otros puntos inclusive los medios de comunicación no hablan de este lugar”, dijo.Por lo que espera que en las próximas horas realmente el Gobierno vea la necesidad que viven los colonos.