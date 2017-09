Aumenta desesperación entre familiares

CIUDAD DE MÉXICO(AP/AGENCIA REFORMA)

La desesperación se incrementa entre familiares que hasta hace poco albergaban la esperanza de rescates rápidos, en momentos en que las autoridades y voluntarios seguían por tercer día consecutivo la búsqueda de posibles sobrevivientes entre los escombros de edificios derruidos en la Ciudad de México.



Más de 2 mil personas resultaron lesionadas y más de 50 personas fueron rescatadas sólo en la Ciudad de México, incluidas dos mujeres y un hombre que fueron sacados con vida la noche del miércoles de los restos de un edificio caído.



Aun así, la frustración crecía en momentos en que las labores de búsqueda se extendieron por tercer día.



En la Ciudad de México, las Fuerzas Armadas han rescatado de entre los escombros a 115 personas vivas y 88 cuerpos, dio a conocer la Secretaría de Marina-Armada de México.



A 48 horas del sismo, las labores de rescate concluyeron ayer en 28 de los 38 inmuebles siniestrados que el Gobierno de la Ciudad de México señaló como prioritarios.



El Ejército y la Marina asumieron el control de daños en la CDMX, así como de las maniobras de búsqueda y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.



Además, fueron desplegados al menos 7 mil militares, marinos y agentes federales en las zonas devastadas para garantizar la seguridad pública y evitar el robo a viviendas que no están habitadas.



Fuentes de la Sedena y la Marina aseguraron que los trabajos de rescate de personas son la prioridad y que no se ordenará a las tropas salir de los escombros hasta tener la certeza de que ya no existe una persona con vida bajo los edificios colapsados.



De gira por Chiautla, Puebla, el Presidente Enrique Peña también anunció que no dejarán de retirar escombros en la Ciudad de México hasta agotar la búsqueda de personas con vida.



"Las acciones de búsqueda y rescate continuarán hasta agotar todas las posibilidades en las diferentes áreas donde se encuentran laborando, por ello, las Fuerzas Armadas, autoridades de los tres niveles de gobierno y voluntarios de la sociedad civil, trabajan coordinadamente como un sólo equipo", apuntó la Armada de México.