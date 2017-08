Peña reconoce que pobreza genera división profunda en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que la división más profunda que vive México es la que se vive de un país con altos niveles del vida pero al mismo tiempo con carencias y marginación entre su población.En un video publicado en sus redes sociales, el Presidente de la República subrayó que México ha avanzado en el combate a la pobreza.“En nuestro País persisten dos Méxicos, por un lado un País moderno, con altos niveles de vida; por el otro, uno de carencias y marginación, esta es la división más profunda en nuestro País”, dijo.Subrayó que vivir en pobreza significa no sólo no tener un ingreso insuficiente sino también no poder ejercer derechos fundamentales como la educación, la salud, la seguridad social, una vivienda digna o a una alimentación adecuada.“Desde hace 25 años la SEDESOL trabaja para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, falta mucho por hacer pero nuestro país ha avanzado en el combate a la pobreza”, dijo.Expuso que entre 1990 y 2015 disminuyó en un tercio el porcentaje de personas sin educación básica, se duplicó el acceso a servicios de salud y se redujo a una quinta parte de la población el número de personas que vivían en casas con piso de tierra o sin drenaje.Además, dijo que en este periodo de tiempos e redujo a una sexta parte las personas que habitaban viviendas con techos precarios y 99 de cada 100 personas ya cuenta con electricidad en sus hogares.Enfatizó que en esta administración la Estrategia Nacional de Inclusión está ampliando aún más rápidamente el ejercicio de los derechos sociales y se han creado casi 3 millones de empleos que es -dijo- la mejor manera de combatir la pobreza.Peña Nieto recalcó que gracias a esos esfuerzos las carencias sociales en México están en su menor nivel en nuestra historia y siguen disminuyendo, “no sólo son cifras sino historias de bienestar y esperanza para millones de mexicanos”, atajó.En el video de dos minutos el Presidente felicitó a quienes trabajan en la Sedesol “para hacer de México un así más justo, incluyente y próspero”.