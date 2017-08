Admite alcalde de Mazatepec que pagó extorsión a "Los Rojos"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Jorge Toledo, alcalde Mazatepec, Morelos, admitió que sí pagó extorsión al grupo delictivo de "Los Rojos", luego de que se mostró un video en el que miembros de ese grupo lo someten y lo amenazan, por lo cual fue citado a declarar en la Fiscalía de Morelos.



"Puedo decirles que fui de los alcaldes que menos pagó, no accedí a sus peticiones", indicó el edil en Radio Fórmula, en donde explicó que otros alcaldes fueron extorsionados también.



En el video, dos sujetos le dicen que lo matarán si no paga 5 millones de pesos e incluso lo obligan a arrodillarse. Supuestamente, los sujetos son miembros de la organización de Santiago Mazari, El Carrete, líder del Cártel de "Los Rojos".



Luego de ello, Toledo aseguró que "si las autoridades me dicen que renuncie pues voy a renunciar" y confirmó que hoy declarará ante las autoridades.



Por su parte, Javier Pérez Durón, Fiscal de Morelos, reiteró que hoy martes declarará Jorge Toledo, alcalde de Mazatepec, por el video de extorsión y pidió que "necesitamos que el presidente municipal, y los otros que hayan sido amenazados, declaren y colaboren con nosotros".