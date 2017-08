"Gobiernos salientes deben textos gratuitos"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Administraciones de gobiernos estatales salientes han dejado adeudos con las editoriales que se dedican a la elaboración de libros de texto gratuitos para secundaria, reconoció el director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Arturo José Ancona García-López.



Al anunciar que se distribuyeron 186 millones de libros para el arranque del ciclo escolar 2017-2018, dijo que entre los estados en donde existen adeudos están Veracruz y Nuevo León, que incurrieron en la falta de pagos de los libros de secundaria. Ahí, los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa y Rodrigo Medina de la Cruz fueron acusados por presuntos daños al patrimonio de sus entidades.



En entrevista, el director de la Conaliteg explicó que los gobiernos estatales pagan 30% de la adquisición de los libros de texto que se reparten a estudiantes de secundaria en las entidades.



Según datos de la comisión, para el ciclo escolar que inicia adquirió 25 millones 7 mil 842 libros de texto para secundaria a editoriales privadas.



El reporte de transparencia de la institución para el ciclo escolar 2017- 2018 señala que se invirtieron 682 millones 865 mil 260 pesos este año.



El funcionario dijo que pese a la inseguridad que priva en algunas entidades, la distribución de los libros de texto se realizó sin contratiempos, puesto que todos los mexicanos han tenido un libro de texto y por ello “son muy respetados”, ello ha permitido que se lleve a cabo la distribución de los materiales educativos.



¿Hay estados que no han terminado de pagar los libros de texto para secundaria?



—Hay algunos estados endeudados, las entidades hacen un esfuerzo por cumplir y hacer llegar los materiales. Hemos visto algunos atrasos, pero hay cooperación.



¿De qué entidades se trata?



—Hemos tenido algún problema en las administraciones que van cambiando de gobierno, que la administración deja algún tipo de adeudo y la nueva gestión está buscando una forma de solventar. Existen los contratos y convenios correspondientes, hemos visto algún tema en Veracruz y Nuevo León, pero hemos recibido la colaboración de los actuales gobiernos para solventar esos pagos.



En el caso de Veracruz, ¿fue la administración de Javier Duarte la que dejó el adeudo?



—No tengo el dato específico, pero lo importante es la voluntad del gobierno actual para cumplir con las editoriales y pagar.



¿Cuánto adeuda Veracruz?



—No tengo el dato, pero el tema no es de administración, los libros han estado llegando. Se les debe a las editoriales, pero se está resolviendo. Este es un tema entre la industria editorial y el gobierno del estado.



¿Cuánto dinero se quedó a deber en estos estados? ¿Los libros no pudieron llegar a los niños?



—Tenemos el compromiso de año tras año cumplir con el compromiso de la entrega de los libros. Este año no ha pasado lo contrario, cumplimos al 100% con la entrega de los libros. Nuestra instrucción es que no haya un sólo niño que cuando inicie el ciclo escolar no tenga sus libros en la mano. Estos son libros de texto gratuito, no tienen ningún costo para escuela ni para padres de familia.



¿Cuál es la aportación que realizan los estados?



—El gobierno federal pone todo el presupuesto para los libros de texto gratuitos y los estados cooperan en un porcentaje con los de secundaria, que son los que se compran. Aproximadamente el gobierno federal pone 70% y los gobiernos de los estados 30% del valor de esos libros. Ellos ejercen directamente el presupuesto.