Javier Duarte continuará su proceso en el Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, permanecerá durante todo su juicio en el Reclusorio Norte, donde actualmente se encuentra recluído.



Esta noche fue vinculado a proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.



El juez que lleva el caso afirmó que el ex mandatario no puede pasar más de dos años sujeto a proceso sin ser sentenciado.



Más información en unos momentos...