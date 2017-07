Inicia audiencia de Javier Duarte en el Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La audiencia para definir la situación jurídica del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, inició esta mañana de sábado en el Reclusorio Norte, hasta donde llegó Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).Se prevé que la PGR indique qué tipos de prueba ofrecerá para demostrar la responsabilidad del ex mandatario en la comisión de dichos delitos.Asimismo, indicará cuánto tiempo requiere para concluir con las investigaciones.Posteriormente la defensa del ex mandatario, encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro, emitirá sus argumentos y definirá qué pruebas ofrecerá para comprobar la inocencia de su cliente.Al final, el juez determinará la situación jurídica de Javier Duarte en la que se prevé lo vincule a proceso y designe el penal federal en el que será recluido.Se espera que el priísta sea enviado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, como solicitó la PGR.