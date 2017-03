Unión de Padres pide revelar protocolos para identificar abuso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que en el marco del nuevo modelo educativo dé a conocer los protocolos existentes para identificar y atender a los niños que han sido víctimas de abuso sexual.En conferencia de prensa, la presidenta de este organismo, Consuelo Mendoza, dijo que no es suficiente con los libros de texto que ha entregado la dependencia a alumnos y profesores de preescolar y primaria, titulados "Los dragones no existen" y "Ale, Ale... ¿puedo?", hacen falta acciones más concretas."Al ser un tema tan delicado por tratarse de la intimidad de los menores, es importante para quiénes brinden está orientación que cuenten con la preparación profesional necesaria ya que se pone en riesgo la estabilidad emocional y física de los menores. Debemos enseñar a los niños que deben alejarse de las ocasiones de peligro y a platicar con los papás cuando haya indicios de un posible abuso sexual", mencionó.Señaló que este organismo se reunió con el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, y con la directora de Desarrollo Curricular de la SEP, Elisa Bonilla Rius, para darles a conocer la propuesta de la UNPF en cuanto a educación sexual y los contenidos que deben incorporarse a los libros de texto que se entregarán a partir del ciclo escolar 2018-2019.La UNPF alertó que más allá de incorporar protocolos de atención a raíz de las quejas que ha interpuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los casos particulares que se han hecho mediáticos, la SEP no ha entregado los protocolos para que los padres de familia sepan qué hacer en caso de que sus hijos sean víctimas de abuso sexual, y ha comenzado a retirar a los orientadores de las escuelas públicas.