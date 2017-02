Piden senadores del PRD que Peña no reciba a funcionarios de EU

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El coordinador parlamentario del PRD en el Senado Miguel Barbosa, dijo que debido a las amenazas y hostilidad desde el gobierno estadounidense, los secretarios de Seguridad Interior, John Kelly, y de Estado, Rex Tillerson, de Estados Unidos, no son bienvenidos en México.Barbosa Huerta aseguró que su visita al País, como parte de una gira de trabajo, es otro error de la diplomacia mexicana. “La última orden ejecutiva relacionada con los temas migrantes pone ese énfasis”, aseguró.Barbosa Huerta apeló a la sensibilidad del presidente, para no tener reuniones con los funcionarios estadounidenses, sino que éstas se desahoguen al nivel de sus pares.“No podemos dar la bienvenida a los representantes de un gobierno que ha amenazado nuestra soberanía declarando que podría enviar tropas norteamericanas a nuestro país y porque representa un peligro para la paz mundial y la convivencia de las naciones”, insistió.Aclaró que aunque el canciller Luis Videgaray sugirió que los legisladores podrían estar presentes en la reunión con los funcionarios estadounidenses, él no asistiría.