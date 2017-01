Estrena Auditoría Superior edificio de mil millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El pasado jueves, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lanzó un plan de austeridad con el que solamente reducirá sus gastos 2.2% de su presupuesto total para este 2017, pero después del 15 de febrero estrenará su nueva sede, que costó alrededor de mil millones de pesos (995 millones 400 mil 937 pesos).



El nuevo inmueble que se encuentra en la Carretera Picacho-Ajusco dará cabida a los más de 2 mil 500 empleados que integran la Auditoría Superior de la Federación. Cuenta con siete niveles de oficinas, cinco niveles de estacionamiento, una planta baja, un sótano y tendrá 64 mil 535 metros cuadrados.



Los funcionarios de la ASF se mudarán hasta después del 15 de febrero debido a que primero se tiene que hacer entrega de la Cuenta Pública 2015 a la Cámara de Diputados.



De acuerdo con información del órgano autónomo, esta obra se inició en 2013 y el 28 de noviembre de 2013 se le otorgó la licitación pública a Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., la cual cobró más de 359 millones 493 mil 653 pesos para realizar la primera etapa de la obra en un plazo de ejecución de 600 días naturales, contados a partir del 9 de diciembre de 2013 al 31 de julio de 2015.



Para la segunda etapa, el 18 de noviembre de 2014, se dio el fallo a favor de Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V. en participación conjunta con Desarrollos y Construcciones Residenciales, S.A. de C.V., cuya propuesta incluyendo IVA fue de 635 millones 907 mil 284 pesos y su ejecución inició a partir del 28 de noviembre de 2014. En suma, este edificio costó más de 995 millones 400 mil pesos.



En mayo de 2014, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, anunció la construcción del nuevo edificio y que costaría, explicó, entre 900 y mil millones de pesos en total.



Según Portal Martínez, los 2 mil 500 empleados que tiene la auditoría están repartidos en cinco diferentes sedes y la logística y reuniones se complican.



“Estamos en cinco sedes diferentes. La Unidad de Asuntos Jurídicos tiene una parte de su personal, que es la Dirección General Jurídica en el Edificio de Morelos, en la avenida Morelos del Centro; otra parte de su personal está en el edificio de Parroquia, la Unidad General de Responsabilidades y una tercera unidad de Responsabilidades para Servidores Públicos en gastos federalizados está en el Ajusco, es decir, está partida en tres”, detalló.



Afirmó que la comunicación, el traslado y la integralidad se complican el estar viajando para reuniones. Incluso, reveló que rentaban un edificio para 350 ó 400 personas muy cerca de su sede central, en las calles de Parroquia y avenida Coyoacán, y al hacer estas adecuaciones se ahorraría este dinero del erario.



Plan de ahorro. En el plan de austeridad de la Auditoría Superior de la Federación busca ahorrar 50 millones de pesos que representa 2.2% de su presupuesto total, que es de 2 mil 275 millones 766 mil 700 pesos para 2017, y adelantó que este ahorro será reintegrado a la Tesorería de la Federación en cortes mensuales y transparentado a la opinión pública de manera periódica y con el fin de que se conviertan en recursos disponibles para otros conceptos.



En un comunicado, informó que en los próximos días estrenará su edificio. Además, detalló que la ASF cuenta con diversos inmuebles para su operación y al ocupar su nueva sede procederá a su enajenación, previendo obtener por la venta de uno de ellos al menos 70 millones de pesos y otro de los cuales podría ser aportado para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. “Los recursos obtenidos por dicha venta serían integrados a la Tesorería de la Federación para su disponibilidad”, expuso.



La dependencia que encabeza Juan Manuel Portal anunció que no subirá los sueldos del personal de mandos medios y superiores, como lo viene haciendo desde hace siete años.

Además, informó que los directores generales de la institución no contarán con vehículo asignado ni vales de gasolina. Asimismo, determinó cancelar la renta de inmuebles debido a la ocupación de la nueva sede de la institución.



También reducirá 50% en gastos de difusión y bajará también 100% en estudios e investigaciones contratados con externos.



Incluso, cancelarán las comisiones internacionales, exceptuando aquellas en las que la ASF presida el comité técnico, grupo de trabajo o asamblea correspondiente. Eliminarán 100% la renta de salones y auditorios para la realización de eventos.



Además comunicó que se compromete a llevar a cabo revisiones sobre la implementación de las medidas de austeridad anunciadas por diversas entidades públicas.



Ajustes estructurales. El órgano autónomo describió que enfrenta una circunstancia histórica derivada de la reestructuración institucional que debe adoptarse como consecuencia de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).



“La institución debe abordar una nueva realidad en la que se presenta un universo auditable ampliado y tareas inéditas que implican la utilización adicional de capital humano y recursos materiales y financieros, en relación con el mandato anterior”, dijo.



Describió que esta institución aumentará 9% el número de auditorías para la Cuenta Pública 2016, con el fin de cumplir con las nuevas tareas encomendadas. Adicionalmente, deberá crear, de conformidad con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dos áreas dedicadas a la investigación y substanciación de faltas administrativas.



“No obstante lo anterior, la institución hará un esfuerzo permanente por racionalizar el uso de los recursos financieros asignados en su presupuesto a lo largo del año”, agregó.



Detallaron que una manera de asegurar el rendimiento positivo de las acciones de la ASF para el país, en su conjunto, es que su labor de fiscalización se base en criterios estrictamente técnicos y ajenos a cualquier consideración de carácter político. Cabe recordar que la ASF ha logrado recuperaciones, derivadas de sus auditorías, por más de 108 mil millones de pesos que representan 47 veces su presupuesto actual.



Oficinas. De acuerdo con información del portal de la dependencia federal, el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y el diseño de la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación han tenido un impacto en el desarrollo de la construcción de la nueva sede de la ASF.



“En mayo del año 2015, cuando se promulgó la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción y dadas las nuevas facultades que se le otorgaron a la ASF [como la posibilidad de fiscalizar ejercicios en curso y ejercicios anteriores, y la incorporación de las participaciones federales a su universo auditable], se decidió aprovechar diversas áreas comunes abiertas —planteadas así en el proyecto original elaborado por la UNAM—, con el fin de que hubiera más espacio disponible de trabajo para personal adicional en relación con el que actualmente labora en la institución”, comunicó.



Después de ese tiempo, conforme se fue profundizando la discusión legislativa y en la opinión pública, en el contexto de la configuración de las leyes secundarias del SNA y, en particular, en el diseño de la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación, se identificó la intención de otorgar a la ASF mayores facultades.



“Esta circunstancia cambia radicalmente la perspectiva de desarrollo institucional, ya que presenta la necesidad de prever una estructura paralela a la que lleva a cabo el trabajo de fiscalización tradicional. Estos factores han implicado un proceso de análisis y revisión continuo respecto al inicio del proceso de culminación de la obra, con el objeto de vislumbrar posibles cambios adicionales que pudieran contribuir a hacer frente a la nueva realidad que enfrenta la institución”, detalló la dependencia en su portal.