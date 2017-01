Marchan en Oaxaca contra reformas estructurales y el gasolinazo

OAXACA, Oaxaca(SUN)

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, exigirá al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa dé respuesta a la brevedad a las demandas acordadas y mantendrá su lucha en contra de las reformas estructurales y el gasolinazo.



Así lo aseguró el nuevo secretario General del gremio que simpatiza con la CNTE, Eloy López Hernández, tras encabezar este domingo la primera marcha masiva del Oriente de la capital hacia el zócalo.



En entrevista colectiva, aseguró que el Comité Ejecutivo Seccional se encuentra fortalecido y que continuará subordinado al máximo órgano, que es la Asamblea Estatal, para determinar las próximas acciones.



“Al gobierno federal le pedimos alto al gasolinazo, no podemos permitir que el pueblo de Oaxaca pueda seguir como si no tuviéramos pensamiento, como si no tuviéramos corazón, para decir ya estuvo; no podemos permitir eso porque nos denigra como personas”.



Indicó que mantienen también la exigencia de esclarecimiento de los crímenes ocurridos el 19 de junio en Asunción Nochixtlán y castigo a los responsables de los ocho asesinatos. Además, continuarán con la demanda de abrogación de las reformas estructurales, entre ellas la educativa.



“Nuestra postura será firme: Atiendan las demandas sociales, las demandas magisteriales, caso Nochixtlán, caso Ayotzinapa, vamos a dar la batalla y vamos a corresponder a nuestra base que hoy nos confían el cargo”, expresó.



Alrededor de dos mil trabajadores de la educación iniciaron por la mañana una marcha del crucero ubicado en la carretera federal 190, en jurisdicción de Santa Lucía del Camino, frente a la sede del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con rumbo al centro.



En el zócalo efectuaron un primer mitin en que reiteraron que la unidad se mantendrá en el gremio y seguirán respaldando a quienes cuentan con órdenes de aprehensión vigente y a quienes se encuentran en proceso penal.