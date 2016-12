Piden material médico para atender a heridos de explosión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Residentes de Cuatitlán, Estado de México, solicitaron medicamentos y material médico para el hospital Vicente Villada, ubicado en este municipio mexiquense, a donde fueron trasladados algunos de los heridos que dejó la explosión en el mercado de pirotecnia de San Pablito, en Tultepec.



En la convocatoria, lanzada a través de la cuenta de Facebook de la Preparatoria Particular de Cuautitlán, se solicita isodine, jabón quirúrgico, guantes del 7 y 7.5, así como jeringas de 10 cms.

Ayer martes, una explosión en cadena en el mercado de San Pablito causó la muerte de al menos 31 personas.



Los heridos, que son alrededor de 60, fueron trasladados a distintos centros médicos, entre éstos, el hospital Vicente Villada.

"No hay mucho medicamento que alcance", puede leerse en el texto, "Son muchos los que necesitan nuestra ayuda".



Según un médico interno consultado, este hospital "no está preparado" para atender este tipo de incidentes.



El hospital Vicente Villada se encuentra en Alfonso Reyes, esquina con Venustiano Carranza, en la colonia Paseos de Santa María de Cuautitlán, Estado de México.



El teléfono de la clínica es el 5872 3919.