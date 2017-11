Escolta que mató a ejecutivo de Televisa podría no ir a la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alejandro Gómez, Fiscal General del Estado de México, indicó que el escolta relacionado con la muerte del directivo de Televisa, Adolfo Lagos Espinosa, podría ser indiciado por homicidio imprudencial, por lo que enfrentaría el proceso en libertad.



El fiscal mexiquense mencionó que el escolta no está detenido, al contrario, explicó, los dos guardaespaldas han colaborado en todo momento con las investigaciones para realizar la mecánica de hechos.



Lagos Espinosa, ex director general de IZZI, falleció en un intento de asalto en el kilómetro 42 de la carretera Tulancingo-Pirámides el domingo pasado.



Ayer, la Fiscalía indicó que el directivo falleció por una bala que provenía del arma de uno de sus escoltas.



"Podría ser, en efecto, un homicidio imprudencial. El homicidio imprudencial no es un delito que merezca prisión de oficio, en todo caso terminaremos de integrar la carpeta de investigación y, una vez que nos acerquemos con la parte ofendida, la familia del señor Lagos, determinaremos sobre el ejercicio o no de la acción penal", expuso.



El fiscal refirió que, de acuerdo con las versiones de los dos escoltas que iban con Lagos y su acompañante, en su paseo en bicicleta, dos sujetos salieron de la nopalera y amagaron con arma de fuego a los dos ciclistas.



“Al parecer, con el propósito den desapoderarlos de sus bicicletas y sus pertenencias, y los escoltas, al repeler esta agresión… lamentablemente el señor Lagos queda en medio de la línea de fuego, entre uno de estos agresores y el escolta - chofer”, dijo en entrevista con MVS Radio.



“Después de las pruebas periciales, hemos logrado establecer que la bala que se extrajo del cuerpo del señor Lagos corresponde al arma de fuego de este escolta – chofer”.



No encontramos hasta este punto, de acuerdo con las declaraciones, la reconstrucción de hechos y los demás indicias y datos que tenemos, manifestó el funcionario, alguna intención por parte de los escoltas con este propósito, sino más bien lo vemos como una situación lamentable de que en el momento en defender a su jefe, éste quedó en la línea de fuego.



ESCOLTA TRATÓ DE DEFENDER A SU JEFE



Según la explicación del fiscal, cuando sus dos escoltas bajaron de su camioneta para repeler la agresión de dos asaltantes que les interceptaron, "Lagos quedó en medio de la línea de fuego", afirmó el fiscal en entrevista con Radio Fórmula.



De acuerdo con la investigación, el escolta que hirió a Lagos en el costado de derecho, quien conducía la camioneta, "trató de defender a su jefe" y no hay "indicio alguno" de que tuviese una intención de hacerle daño.