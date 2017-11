Acusan a PGR de congelar el caso Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO()

El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, tiene congelada la investigación del caso Odebrecht.



A un mes de la renuncia de Raúl Cervantes y del anuncio de que la investigación se encontraba concluida y lista para consignar ante un juez, esto aún no ha ocurrido.



"La PGR ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto.



"(El caso) puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones", señaló Cervantes el 17 de octubre.



Representantes de la organización civil organizada y legisladores urgieron a la PGR dar a conocer las investigaciones sobre el caso.



"Si la investigación estaba lista hace un mes, ¿por qué no ha salido? Tenemos una institución desmantelada", alertó Ana Lorena Delgadillo, del colectivo #FiscalíaQueSirva.



Carlos Cruz, de Cauce Ciudadano, consideró que la falta de un titular da la apariencia de que la dependencia entró en un impasse.



"Puede ser que en este instante el procedimiento esté parado porque ni tenemos fiscal en materia electoral, que es el que estaba haciendo la investigación, ni tenemos fiscal general.



"Esto justamente parte del pacto de impunidad. Eso es lo que se tiene que romper", consideró Cruz.



El senador independiente, Alejandro Encinas, refirió que el futuro de la PGR y sus investigaciones es desalentador.



"Tenemos un encargado de despacho que va a durar un buen rato para intentar tapar esta investigación cuando él debe ser el principal responsable de llevarla adelante", manifestó.



El senador panista Juan Carlos Romero Hicks acusó al PRI de enterrar el caso.



"Hay un velo de duda que a nadie beneficia. Hoy lo que tenemos es un encargado de despacho que no tiene la credibilidad necesaria", sostuvo.