Destitución de Nieto Castillo, decisión arbitraria: AMLO

GUANAJUATO(SUN)

Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores de Morena rechazar la destitución de Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) pues la calificó como una decisión arbitraria.



En entrevista, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los legisladores de Morena para que soliciten la reinstalación del titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo y que no se acepte la destitución.



De gira por Guanajuato, sostuvo: “Creo yo que no debieron destituirlo de la manera como lo hicieron, no se justifica que por dar a conocer una información se le destituya, porque por encima de ese llamado Código de Ética de la Procuraduría, está la libertad, el actuar con honestidad, la transparencia, bueno el derecho a la libre manifestación de las ideas".



El tabasqueño dijo en entrevista que no se justifica la destitución de Nieto Castillo, porque debieron hablar con él y ahora todavía rectificar que no lo destituyan.



Indicó que hay una gran inconformidad en el País por la corrupción y molesta más a la gente que haya sido arbitraria la destitución de un fiscal.