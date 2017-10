Rechaza Lozoya Austin haber amenazado a ex fiscal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, negó haber presionado al entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, para que declarara de manea pública su inocencia de posibles delitos electorales en el caso Odebrecht.



Lozoya Austin hizo público por medio de sus redes sociales el documento que entregó al entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, y menciona que “ante la desinformación de quienes mienten, difundo documento procesal que se debía guardar bajo sigilo judicial”.



En el documento con fecha 16 de agosto de 2017, dirigido a Santiago Nieto, Emilio Lozoya refiere los cargos en los que se ha desempeñado durante su trayectoria, el más reciente director general de Pemex del 4 de diciembre de 2012 a febrero de 2016, “cargo que desempeñé en observancia y bajo los más estrictos valores de honradez, transparencia y apego a la legalidad.



En el documento solicita al titular de la Fepade que se le informe si existe alguna imputación en su contra y en su caso, el contenido de la misma, relacionado con el caso Odebrecht.



“Solicito se me gire citatorio de estilo en el domicilio para oír y recibir notificaciones mencionado en el cuerpo del presente libelo, para que con el carácter que el suscrito tenga en la o las carpetas de investigación que se encuentren en integración, declare en relación a los hechos, lo anterior para el esclarecimiento de los mismos, así como para aportar y si en necesario la información que se me requiera”, señala el documento.