Objetan Morena, PAN y PRD cese de fiscal electoral

(SUN)

Las bancadas del PAN, PRD y PT en el Senado objetarán la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, y buscarán mayoría simple en el pleno para restituir en el cargo al ex funcionario.



El senador panista Roberto Gil adelantó que en el trámite pedirán la comparecencia del titular de la PGR y la garantía de audiencia para el hoy ex fiscal. Afirmó que la remoción es jurídicamente cuestionable y políticamente atroz. Se trata, dijo, de un error que costará mucho a la credibilidad del gobierno.



Luis Sánchez Jiménez (PRD) indicó que su grupo impulsará que se forme la mayoría simple requerida para que Nieto Castillo siga a la cabeza de la Fepade.



Miguel Barbosa, senador del PT (y simpatizante de Morena), aseguró que la remoción de Nieto se debió a los avances en las investigaciones de sobornos de Odebrecht al ex director de Pemex Emilio Lozoya.



Santiago Castillo Nieto fue removido este viernes de la Fepade por violar la reserva de información en investigaciones en curso.



Fuentes consultadas de la PGR mencionaron que Nieto Castillo, como titular de la Fepade, hizo públicos documentos clasificados como reservados que ponen en riesgo las investigaciones por presuntos delitos electorales.