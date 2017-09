Marina ofrece disculpas ante contradicciones por caso "Frida"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

(VIDEO) La Marina ofrece disculpa a los mexicanos por las contradicciones durante rescate en #ColegioRébsamen pic.twitter.com/7uyPDkaD3N — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 22 de septiembre de 2017

A nombre de la Marina Armada de México, el subsecretario Enrique Sarmiento Beltrán, y el oficial mayor José Luis Vergara Ibarra, ofrecieron disculpas por la información vertida sobre la existencia de una supuesta niña viva bajo los escombros del Colegio "Enrique Rébsamen".En conferencia de prensa, desde ese plantel, colapsado el pasado martes, como consecuencia del terremoto de 7.1, el subsecretario Sarmiento Beltrán explicó que la información fue difundida por la Marina con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución."Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de esta supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. La información que prevalece hasta este momento no asegura si se trata de una persona mayo o de una niña".Debe saber el pueblo mexicano -agregó- que mientras exista la mínima posibilidad de alguien con vida lo seguiremos buscando con la misma entrega.A su vez, el oficial mayor José Luis Vergara Ibarra, mando a cargo de la operación de rescate en el Colegio, afirmó que la Secretaría de Marina Armada de México ha actuado e informado de las labores durante esta emergencia con transparencia y prácticamente en tiempo real, y en el caso dela escuela "Enrique Rébsamen" no fue la excepción.Indicó que en el ánimo de la Marina nunca ha estado el generar falsas expectativas, pues "hemos ido compartiendo toda la información".