Se oían gritos de niños pidiendo auxilio: Vecino de escuela Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El señor Roberto Miranda grabó el momento en el que se registró el sismo en la escuela Enrique Rébsamen.



"Se oían gritos de niños pidiendo auxilio", relata el señor Roberto Miranda, quien grabó durante siete minutos el momento del temblor de 7.1 grados en la escuela Enrique Rébsamen.



En entrevista con El Universal, el hombre de 62 años de edad detalla cómo fueron esos momentos.



"Me encontraba en una reunión, tembló horriblemente, cuando iba bajando las escaleras me doy cuenta, porque estamos a 50 metros del colegio, de cómo se está derrumbando", explicó.



El hermano de Isabel Miranda, presidenta de Alto al Secuestro, cuenta que "salgo corriendo de la oficina al colegio y me pongo a ayudarle a las maestras a sacar a los niños del piso de abajo. En eso, escucho como el regulador de gas sale con mayor presión, se ve una nube y apesta mucho, y es cuando comienzo a gritarles".



Roberto Miranda relató cómo fue el rescate de algunos niños que se observa en el video grabado en el interior del plantel.



Dijo que, pasando por la calle de Tamboreo, escuchaba gritos de personas, dijo que hubo una profesora que gritaba por auxilio.



"Me brinco y comienzo a bajar por un túnel como de cuatro metros, ella prácticamente estaba desmayada, los niños sí pasaban", explicó.