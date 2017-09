Aclara Protección Civil que brigadistas no solicitan ingresar a casas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para evitar el robo a casa habitación o la rapiña en las zonas afectadas tras el sismo, la Secretaría de Protección Civil capitalina recomendó no solicitar ayuda a personas no identificadas.



Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, en redes sociales se corrió la versión de que sujetos sin identificación solicitaban inspeccionar las casas, para una vez adentro, sustraer los objetos de valor.



Ante esta situación, la dependencia a cargo de Fausto Lugo señala que todos sus brigadistas portan el uniforme de la institución.



Explicó que el personal viste con una chamarra de color naranja con gris que tiene los logotipos de Protección Civil y el Gobierno de la Ciudad de México.



Aclaró que ningún brigadista solicita ingresar a los domicilios.







Por su parte, el jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, reiteró que el equipo de Protección Civil no realiza inspecciones nocturnas, por lo que pidió no abrir la puerta a extraños.