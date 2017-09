Están de pie en espera de un milagro

CIUDAD DE MÉXICO (GH)(GH)

Horas de angustia sufren los familiares de los cerca de 40 personas atrapadas en una edificación de colapso en la colonia Roma Norte.



Elementos de la Marina, Ejército Mexicano, Cruz Roja y voluntarios han trabajado por más de 28 horas en el lugar para tratar de rescatarlos.



Esta es una de las cientos de historias por las que atraviesan personas de la Ciudad de México a raíz del sismo de 7.1 grados en la escala de Richter el pasado 19 de septiembre, a 32 años del terremoto que provocó miles de muertes en 1895.



Entre las personas bajo los escombros se encuentra Martín Estrada Zárate, de 30 años de edad, quien está casado y tiene dos hijos, un niño de 5 años y una bebé de 3 meses.



Estrada Zárate se encontraba trabajando en el cuarto piso del inmueble cuando ocurrió el sismo, y según declaraciones de las autoridades hacia con los familiares, ni tiempo le dio de usar las escaleras.



Sus tías, Elia y Alicia Estrada García describieron a Martín como un hombre alegre, risueño y sociable que siempre buscaba agradar a las personas a su alrededor.



También en el lugar se encontraba su madre y esposa, quien se encontraba desesperada por saber de él.Aseguraron que estarán hasta las dos o tres de la madrugada hasta que lo vieran vivo, esto de una forma optimista y hasta seguras.



Se cree que en lugar hay cerca de 40 personas atrapadas en el sitio, por lo que decenas de voluntarios crearon una cadena humana para trasladar escombros y maderas.



Caso contrario es la señoraPatricia Fernández, quien se encontraba desesperada y desconsolada al no saber sobre su hijo de 27 años, que trabaja en ese edifico como contador.



"Sabemos que está vivo pero todavía no los rescatan, quisiéramos que la autoridad nos diera más información y verídica", declaró.



Otras familias en el lugar se encontraban llorando al no saber sobre sus seres queridos, sin embargo la autoridad aseguró trabajan arduamente para rescatarlos.



OTRO TIPO DE AYUDA



Cientos de personas convirtieron el Parque España de la colonia Condensa como uno de los centros de acopio más concurridos de la Ciudad de México.



Hombres y mujeres desde tempranas horas recibían alimentos enlatados, artículos de higiene personal, agua embotellada y medicamentos, los cuáles iban organizando en pequeñas despensas para repartir.



Dicho sitió se convirtió en una "central", ya que decenas de vehículos llegaban y pedían las principales necesidades para los diferentes puntos donde hubo derrumbes o mayores daños, tal fue el caso de Xochimilco.



Según declaraciones de ciudadanos, en dicho punto ni la ayuda humanitaria o la del gobierno había llegado, a pesar de ser uno de los sitios más afectados.



EJÉRCITO VIGILA EDIFICACIONES



Decenas de edificaciones en dicha demarcación a raíz del terremoto presentaban en su infraestructura fuertes grietas, vidrios rotos, inclusive algunos pedazos cayeron de las construcciones.



En el lugar el Ejército Mexicano estuvo en todo momento resguardando la zona ante cualquier percance que pudiera ocurrir.



Trabajaron en coordinación con la Cruz Roja, quien ingresó a la zona para rescatar a una persona que había quedado bajo los escombros tras el derrumbe de un edificio.



Se pudo observar a decenas de familias que hicieron sus maletas y se fueron a quedar con algún conocido ante el riesgo latente en la zona; hubo otras que a pesar de las recomendaciones de la autoridad hicieron caso omiso.