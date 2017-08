Niños cargan en promedio 12 kilos en su mochila

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un niño en edad escolar carga en promedio 12 kilos diarios en su mochila, cuando el peso recomendado es de seis kilos.



En las mochilas, los niños suelen llevar cuatro cuadernos tamaño profesional, alcanzando un peso de un kilo con 600 gramos, más tres libros de texto que pesan entre 4 y 5 kilogramos, la mochila de dos kilos con una cartuchera de 900 gramos, un diccionario de 400 gramos, a veces cargan folders y su lonchera que puede pesar hasta dos kilos y medio.



Autoridades de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advierten que si un menor de edad carga peso de manera excesiva y no se atiende o acude a rehabilitación, antes de que cumpla 18 años presentará dolores de espalda, cadera y rodillas que serán irreversibles.



Al cargar un peso excesivo, la población infantil puede presentar lesiones vertebrales provocadas por el peso, a esto se suma la forma incorrecta de llevar la mochila.



Para llevar de manera adecuada la mochila, el niño debe permanecer erguido y no encorvarse, el tamaño de la bolsa no debe ser superior al dorso del menor de edad y la carga se debe repartir entre los dos hombros, puesto que es común que los niños y jóvenes usen un solo tirante de la mochila, lo que provoca más daños en la columna.



Se aconseja que éstas tengan varios compartimientos para favorecer a una mejor distribución del peso.



La mochila debe ir pegada al cuerpo en la zona lumbar, el cinturón debe ser acolchonado a nivel del abdomen, los objetos pesados deben quedar próximos al cuerpo. En caso de ser maleta de ruedas, se debe llevar hacia delante y no jalarla para evitar lesiones en manos y muñecas.