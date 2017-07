No vamos a cometer errores, de ello depende la paz pública: Córdova

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las consejeras y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) aceptaron que los momentos difíciles en materia económica y social han minado la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano, incluyendo la del máximo órgano electoral del País, pero rechazaron que vayan a renunciar a sus cargos como lo demandaron ya distintos actores, pues esto sería una “irresponsabilidad”.



En una conferencia de prensa, donde solamente estuvieron nueve de los 11 consejeros electorales y faltaron Marco Antonio Baños y Roberto Ruiz, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que están abiertos a las observaciones y a la crítica constructiva, y adelantó que no van a cometer errores para el proceso electoral a la Presidencia de la República del 2018, porque de ello depende, la estabilidad política del País y la paz pública de nuestro País.



“Si estamos abiertos a las observaciones que nos vienen de la sociedad se va a reducir la posibilidad de que cometamos errores y no podemos y no vamos a cometer errores porque de ello depende la estabilidad política del País, de ello depende la paz pública y estamos conscientes de esa enorme responsabilidad del mandato constitucional que nos tiene en nuestros cargos supone”, aseguró Córdova Vianello.



En su oportunidad, el consejero Ciro Murayama, aceptó también que la imagen del INE se ha deteriorado y van a tratar de cambiarlo con datos objetivos.



“La imagen del INE se deteriora, se ha deteriorado, seríamos francamente insensibles, sino lo reconociéramos, está desde nuestro planteamiento inicial, pero dado que se trata de percepción, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para, con datos objetivos, tratar de cambiar opiniones que tienen cierto grado de subjetividad”, dijo Murayama.



Agregó que sería irresponsable que alguno de los consejeros electorales abandonara su cargo y le pidió a la sociedad no jugar a que no haya elecciones.



“Sería una irresponsabilidad mayúscula de cualquiera de nosotros abandonar su encargo, su obligación, su encomienda constitucional, un Consejo General del INE incompleto o vacío, sería fuente de incertidumbre política, el Consejo General del INE es el disparador de las actividades fundamentales del proceso electoral (…) No juguemos a que no haya elecciones, seamos responsables, el Consejo General del INE es indispensable, ¿los somos nosotros? Nosotros estamos de paso, nosotros nos iremos, unos antes y otros después, ahí están los plazos, pero nadie puede abandonar su responsabilidad incluso, para decirlo en términos marineros, si hay mareada, si hay tormenta, el último que puede abandonar el barco es el capitán y su tripulación, conmigo no cuenten para una graciosa huida, yo estoy aquí para afrontar mis responsabilidades”, aseguró Murayama.