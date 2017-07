Prevé SE de 6 a 9 rondas de negociación del Tlcan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Economía (SE) prevé entre seis y nueve rondas de negociaciones en el próximo proceso de modificaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), además considera que las elecciones en México son un incentivo para realizar un proceso de manera eficiente.



"Sí hay una visión y un compromiso de que éstas rondas sigan un paso muy sólido y efectivo, y que la diferencia entre una y otra ronda no sean más de tres semanas, de tal manera que si calculamos los tiempos del cierre del año estamos hablando de un universo de entre seis a nueve rondas", explicó el Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.



Al término de la Inauguración de un centro nacional de diseño de rotomoldeo para sectores industriales, el funcionario consideró a las elecciones como un factor de impulso y no de contaminación para acelerar los ajustes y alcanzar acuerdos de manera sólida.



"Los incentivos están alineados con el calendario electoral en Estados Unidos y en México para tratar de ser mas eficientes, cuidando siempre el contenido y la sustancia sobre la premura, se puede tener un plan de negociaciones que dé resultados efectivos en un tiempo razonable", comentó el secretario.



Añadió que la SE está lista para alcanzar un tratado acorde a las necesidades actuales con capítulos modernos y adecuados a la economía, donde las pequeñas y medianas empresas tendrán un capítulo específico para impulsarlas.



Pase de charola



Por otra parte, Enrique Guillén Mondragón, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), explicó que el dinero que los empresarios han comenzado a dar para la renegociación del Tlcan, tiene el objetivo de llegar a las rondas con la mejor preparación y asesoría.



"Todo el sector privado que está en Concamin y el CCE ha venido participando (con el pase de charola), lógicamente la contratación de estos despachos especializados siempre generan una participación. El tema principal es cómo nos preparamos toda la iniciativa privada para llegar a la renegociación lo mejor informados y con planteamientos concretos y con lo mejor a la industria nacional", expuso el industrial.



Guillén aseguró que no hay un objetivo de recaudación y dijo desconocer si el aporte de recursos será continuo mientras duran las rondas de negociación del tratado. Además, aclaró que la participación es voluntaria.