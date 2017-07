Crimen roba autos en México para Europa y Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En México suena el teléfono desde algún país del continente europeo, asiático o africano, la voz del otro lado pide un vehículo de condiciones específicas. De inmediato, un delincuente se alista para despojar a una persona de su automóvil para después enviarlo por contenedor al otro lado del Atlántico.



El crimen organizado tiene toda una red de personas que participan en el tráfico de vehículos. Primero, una célula se encarga de robar autos por pedido, puede ser un Porsche, Mercedes-Benz, incluso un Volkswagen.



Mario Crosswell Arenas, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), aseguró que una vez que los delincuentes tienen el vehículo, otra banda se encarga de alterar su número de serie. Sólo especialistas podrían notar el cambio.



Crosswell explicó que los autos tienen un número de serie compuesto por 17 dígitos. Los primeros indican el país de origen y la marca. Pero los ocho últimos indican la planta de producción en la que fue manufacturado. De acuerdo con OCRA, cuatro de cada 10 automóviles robados se alteran.



“Se trata de bandas organizadas que roban aquí y venden allá. Muchas veces no se conocen”, señaló.



Así es cómo vehículos robados en México aparecen en Rusia, Alemania, Francia, Praga y Finlandia. El movimiento ha sido detectado a través de un convenio de colaboración entre la Interpol y la OCRA.



¿Cómo salen de México?



A finales de 1998, la Interpol investigó un caso de 114 autos robados en México que aparecieron en París. “La investigación arrojó que salieron legalmente de México con permisos de exportación. Aduanas no lo checó”, dijo Crosswell. Uno de los compradores lo llevó a una agencia de Volkswagen, ahí vieron que el número de serie correspondía a un vehículo fabricado en México.



Llamaron a la planta de México donde les confirmaron la información. A su vez, se comunicaron con OCRA y se evidenció un reporte de robo. “A ese carro, en París, le quitaban el techo, le ponían una capota y se volvían de colección. Si aquí valía 40 mil pesos, allá valían 60 mil o 70 mil pesos”, dijo.



Los 114 vehículos contaban con permiso de exportación. Interpol detuvo entonces a una banda de delincuentes mexicanos, asiáticos y franceses. “Ha sido tradicional que la aduanas no se involucren en la verificación de esos contenedores. No ve como un asunto prioritario tener que revisarlos”.



Alberto Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (Amsiria) señaló que la salida de estos vehículos son las aduanas. “Vemos corrupción en aduanas”, afirmó. En lo que va de 2017, la Amsiria identificó la salida de más de 50 vehículos por los Puertos de Veracruz y por el de Lázaro Cárdenas. El año pasado detectó la salida de 395 automóviles.



Aumenta el robo.



Recaredo Arias, presidente de la AMIS, detalló que los automóviles robados salen del país por Tamaulipas y Veracruz. Estos estados se ubican entre las nueve entidades donde ocurre más de 80% de los robos de vehículos con violencia. “Con Estados Unidos y Centroamérica también tenemos buena coordinación para localizar vehículos robados, pero aparecen en países de Europa y Medio Oriente”, detalló Arias.



Los porcentajes de recuperación de automóviles a nivel nacional disminuyeron, al pasar de 45% a 37% entre abril del 2016 y marzo de 2017.



Arias señaló que el incremento en el robo de autos obedece a los cambios de gobierno que ocurrieron el año pasado en cerca de nueve estados del país. En México, el sector asegurador desembolsa 8 mil 300 millones de pesos por el pago de vehículos robados. Mientras que los pagos de responsabilidad civil alcanzan 17 mil 700 millones de pesos y por comisiones 25 mil 900 millones de pesos, según AMIS. Moody's prevé que el aumento en las reclamaciones elevará el índice de pérdidas de la industria de seguros de automóviles y erosionará la rentabilidad de las aseguradoras. “Los autos robados encontrados fuera de México no los ha detectado el país en el que aparecen, sino Interpol, gracias a la base de datos que comparte OCRA”, detalló Crosswell.



Cabina de camiones a África.



En octubre de 2016, Mario Vela, presidente de la AMIS, informó de que tractocamiones (cabinas de camión) robados en el corredor que va de Veracruz a la frontera de México con Estados Unidos después aparecen en África. Explicó que se trata del crimen organizado.



De acuerdo con cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en el primer trimestre de 2017, la incidencia delictiva tuvo un incremento de 19.1% comparada con el mismo trimestre del año anterior. El robo con violencia a transportistas en México tuvo un incremento de 65.9%, en el mismo periodo, mientras que el robo con violencia y sin violencia a camiones de carga en carreteras tuvieron incrementos de 139% y 153%, respectivamente.



Registro de vehículos.



En México existen entre 36 y 38 millones de vehículos, de todo tipo, motos, camiones, equipo pesado y automóviles. Sólo 12.3 millones están asegurados. Para Crosswell, si hubiera un Registro Público Vehicular (Repuve) eficiente, gratuito, oportuno y ágil que subiera el reporte de robo o las bajas, el despojo de automóviles disminuiría hasta 50%.