Queda atrapado en alcantarilla tras huir de hospital por no tener dinero para pagar

LEÓN, Guanajuato(SUN)

Un hombre de 30 años de edad fue rescatado del interior de una alcantarilla, en donde se quedó atrapado tres días, luego de que el martes pasado se metió a las tuberías del drenaje por una coladera del Hospital General Regional de León porque no tenía dinero para pagar una cuenta médica.



Este viernes al mediodía un trabajador municipal que se desplazaba por la colonia El Duraznal escuchó los gritos desesperados de una persona que pedía ayuda; al aproximarse a una rejilla observó un palo en movimiento y constató que una persona se encontraba en la alcantarilla.



Elementos de Protección Civil y Bomberos destaparon tuberías desde la calle Ciprés y Avenida Salida a los Gómez. Alrededor de las 12:00 horas rescataron de las redes de aguas negras a la persona de nombre Joel Barrón Monjaraz, de 30 años de edad.

En los momentos en que paramédicos lo revisaban, Joel señaló que ingresó al Hospital Civil con una lesión en la cabeza que le habían ocasionado dos personas que el domingo pasado lo sacaron a la fuerza del Centro de Rehabilitación Casa Virgen del Rosario.

Mencionó que el martes pasado se encontraba internado en el Hospital General Regional y al no tener para pagar la cuenta por la atención médica de mil 831 pesos se escapó por uno de los desagües del lugar.



Dijo que hasta este mediodía que fue auxiliado estuvo entre las tuberías buscando una salida, pero estaban selladas.



Con el dorso descubierto, la cara y es pecho sucio por las aguas negras con las que tuvo contacto, comentó que por no tener dinero para pagar la cuenta el martes por la mañana abrió una de coladeras que están dentro del hospital y se fue arrastrando por los caños.



“Bendito sea Dios estoy bien, Dios existe, la neta, tengan fe en Dios, por algo me mando a mí”, comentó.



El joven de complexión delgada, dijo que de su travesía sólo le quedó dolor en las piernas, pero está listo para volver a su actividad de lavacoches.