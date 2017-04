Karime Macías deja el País; va a Londres

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Por ahora en Londres se está mejor que en Guatemala. #KarimeMacías y concuño en aeropuerto. pic.twitter.com/J8WfTTIFYe — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 20 de abril de 2017

Una vez detenido su esposo, Javier Duarte, el sábado pasado en Guatemala, Karime Macías Tubilla partió en un vuelo directo de Colombia a Inglaterra.La esposa del ex Gobernador de Veracruz viajó el miércoles y abordó el vuelo AV120 de Avianca del Aeropuerto de Bogotá, reportaron fuentes federales.La información reporta que Macías partió junto con sus tres hijos, su madre María Virginia Tubilla, su hermana Mónica Ghihan Macías Tubilla, su cuñado José Armando Rodríguez Ayache, y los dos hijos de este matrimonio.Las fuentes señalaron que el vuelo despegó el miércoles a las 23:43 horas de Colombia y arribó ayer a las 15:39 horas en el Aeropuerto de Heathrow, en Londres. El vuelo del Boeing 788 tuvo una duración de 9 horas con 56 minutos.En una fotografía que circula en redes sociales, Karime aparece en la terminal con sus hijos, su hermana Mónica Ghihan Macías Tubilla y su cuñado José Armando Rodríguez Ayache, quienes fueron investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso les fueron aseguradas cuentas bancarias."(Karime Macías) No tiene ninguna solicitud para una detención con fines de extradición (...) Están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar la justicia mexicana, entonces ellos pueden moverse libremente en México", dijo el domingo Alberto Elías Beltrán, subprocurador de PGR, durante una conferencia en Guatemala.